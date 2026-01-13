Голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с должности главного тренера первой команды. Украинский вратарь опубликовал слова поддержки в своем Instagram.

Лунин поблагодарил специалиста за период совместной работы, отдельно подчеркнув его профессионализм и тренерские качества, а также пожелал Алонсо успехов и новых достижений в дальнейшей карьере.

«Спасибо за все, мистер Хаби Алонсо. Вы замечательный тренер и добьетесь больших успехов! Желаю огромного успеха!» — написал украинский вратарь.

Ранее Реал Мадрид официально объявил о прекращении сотрудничества с Хаби Алонсо после поражения от Барселоны в финале Суперкубка Испании. Отмечается, что решение о расставании было принято по взаимному согласию клуба и тренера.