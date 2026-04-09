Альварес, Кварацхелия, Рая и Нойер – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Ожидаемый выбор от UEFA
около 1 часа назад
УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинальной стадии турнира.
В список претендентов вошли:
– форвард мадридского Атлетико Хулиан Альварес отметился забитым мячом в матче против Барселоны (2:0).
– голкипер лондонского Арсенала Давид Рая сохранил свои ворота «сухими» в встрече со Спортингом (1:0), совершив пять сейвов.
– вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер в матче против Реала (2:1 отразил восемь из девяти ударов в створ ворот).
– вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия забил гол в поединке с Ливерпулем (2:0).
Победитель определится по результатам голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, Забарный не сыграл ни одной минуты в последних 6 матчах ПСЖ в Лиге чемпионов.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04