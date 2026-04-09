Ливерпуль впервые за 6 лет ни разу не пробил в створ ворот в матче Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы обновили свой антирекорд
Ливерпуль на выезде проиграл ПСЖ (0:2) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Забитыми мячами отметились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.
Мерсисайдцы в этой игре ни разу не пробили в створ ворот соперника.
Это произошло с Ливерпулем впервые с 25 ноября 2020 года. Тогда это был матч против Аталанты (0:2).
