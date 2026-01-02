Сергей Разумовский

Депортиво Ла-Гуайра официально подтвердил уход вингера Себастьяна Кастильо в Металлист 1925. О трансфере 20-летнего игрока сообщила пресс-служба клуба из Венесуэлы, опубликовав соответствующее заявление о будущем футболиста.

При этом детали сделки пока не раскрываются. Депортиво Ла-Гуайра не уточнил ни финансовых условий перехода, ни продолжительность контракта игрока с харьковским клубом. В то же время ранее в медиа появлялась информация, что венесуэлец может присоединиться к Металлисту 1925 на правах аренды сроком на один год.

Себастьян Кастильо выступал за Депортиво Ла-Гуайра с января 2023 года. Его действующий контракт с венесуэльским клубом действует до 31 декабря 2027 года, так что в случае арендного формата Депортиво Ла-Гуайра сохранит права на футболиста и после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что защитник киевлян заинтересовал Металлист 1925.