В шестом туре чемпионата Турции состоялась встреча между Трабзонспором и Газиантепом, которая прошла на стадионе Папара Парк в Трабзоне.

С первых минут в составе хозяев появились два украинских футболиста — Арсений Батагов и Александр Зубков. Еще один представитель Украины, Данило Сикан, начал игру на скамейке запасных.

К концу первой половины гости сумели открыть счет, и Трабзонспору пришлось отыгрываться. Несмотря на 27 ударов по воротам за матч, хозяева реализовали лишь один момент. Ассист на Пола Онуачу отдал новичок команды голкипер Андре Онана. В итоге матч завершился ничьей 1:1.

По версии SofaScore, самым ценным игроком стал Онуачу, который своим голом спас команду от поражения и получил 8.0 баллов. Среди украинцев лучшим признали Зубкова - за 78 минут на поле он получил оценку 7.5. Батагов, который отыграл только первый тайм, заработал 7.0.