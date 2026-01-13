В 1/32 финала Кубка Франции состоялся матч между ПСЖ и Парижем на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась неожиданной победой гостей со счетом 1:0.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

По оценке портала SofaScore, его перформанс составил 6,7 балла из 10, что оказалось одной из самых низких оценок среди игроков парижан в этом матче.

В текущем сезоне 2025/26 Забарный провел за ПСЖ 21 официальный матч и забил один гол.