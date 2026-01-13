Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный в разговоре с клубной пресс-службой подвёл итоги поражения парижан в поединке 1/16 финала Кубка Франции сезона 2025/26 против ФК Париж, который завершился минимальным поражением со счётом 0:1.

«Конечно, ПСЖ всегда борется за титулы, поэтому вылет из Кубка – очень плохая новость для нас. Но такая футбольная жизнь. Мы должны принять это, проанализировать и двигаться дальше. Нам нужно восстановиться и быть готовыми отдать все силы в пятницу. Хорошо, что у нас впереди еще много матчей, так что мы можем сосредоточиться на следующем и двигаться дальше».

Забарный сыграл весь матч без замен и был близок к тому, чтобы спасти команду в добавленное время: на 90+2-й минуте защитник опасно пробил головой по воротам соперника, однако реализовать момент не удалось.

Следующую официальную встречу ПСЖ проведет в пятницу, 16 января, когда команда сыграет против Лилля в рамках 18-го тура чемпионата Франции.