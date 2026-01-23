После матчей 7-го тура общего этапа Лиги Европы определилось текущее расположение команд в турнирной таблице. За один тур до завершения этой стадии соревнований лидером является Лион, который вместе с Астон Виллой набрал по 18 очков.

В первую восьмерку, что гарантирует прямой выход в 1/8 финала, также входят Фрайбург с 17 баллами, Мидтьюлланд и Брага, которые имеют по 16 очков, а также Рома Артема Довбика и Ференцварош с 15 пунктами. Замыкает зону прямой квалификации Бетис, у которого 14 очков.

В зоне стыковых матчей, где разместились команды с 9-го по 24-е места, находятся Порту с 14 баллами, Црвена Звезда с 13, ПАОК, Штутгарт, Сельта и Болонья, которые набрали по 12 очков. Также шансы на выход в плей-офф сохраняют Ноттингем Форест и Фенербахче с 11 пунктами и Селтик, который имеет 8 очков.

Матчи заключительного тура ЛЕ состоятся 29 января одновременно. Начало встреч в 22:00 по киевскому времени.