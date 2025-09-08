Ребров — о увольнении главного тренера Азербайджана: «Это влияет на подготовку»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед матчем против Азербайджана.
Наставник сине-желтых прокомментировал отставку португальского тренера азербайджанской команды Фернанду Сантуша.
«Это влияет на подготовку. Мы представили игрокам команду соперника, показали, как они играют, но важно, что завтра покажем мы. Моя команда будет готова к любой модели игры соперника. Будем вносить коррективы».
Встреча квалификации ЧМ-2026 между Азербайджаном и Украиной пройдет 9 сентября в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени. В группе Украина и Азербайджан соперничают с Францией и Исландией. В первом туре сине-желтые проиграли Франции 0:2, а азербайджанцы уступили Исландии со счетом 0:5.
