Нападающий Трабзонспора Данило Сикан может сменить клуб уже зимой, сообщает турецкое издание Gunebakis. Украинский форвард недоволен своим текущим положением в команде и рассматривает варианты, где сможет регулярно выходить в стартовом составе.

По данным источника, интерес к Сикану проявляет бельгийский Андерлехт, самый титулованный клуб страны. Брюссельская команда занимает третью позицию после 14 туров и продолжает борьбу за чемпионство, поэтому ищет усиление в линию атаки.

Ожидается, что форвард проведет переговоры с главным тренером Фатихом Текке, чтобы обсудить свое будущее и возможный трансфер. Источник отмечает, что наставник Трабзонспора не будет препятствовать уходу Данило.

В этом сезоне Сикан провел девять матчей, суммарно выйдя на поле всего 112 минут, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Сикан заинтересовал клуб Бундеслиги.