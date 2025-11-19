«Андерлехт» заинтересовался Сиканом
Украинец не получает игровой практики в Трабзонспоре
около 2 часов назад
Нападающий Трабзонспора Данило Сикан может сменить клуб уже зимой, сообщает турецкое издание Gunebakis. Украинский форвард недоволен своим текущим положением в команде и рассматривает варианты, где сможет регулярно выходить в стартовом составе.
По данным источника, интерес к Сикану проявляет бельгийский Андерлехт, самый титулованный клуб страны. Брюссельская команда занимает третью позицию после 14 туров и продолжает борьбу за чемпионство, поэтому ищет усиление в линию атаки.
Ожидается, что форвард проведет переговоры с главным тренером Фатихом Текке, чтобы обсудить свое будущее и возможный трансфер. Источник отмечает, что наставник Трабзонспора не будет препятствовать уходу Данило.
В этом сезоне Сикан провел девять матчей, суммарно выйдя на поле всего 112 минут, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.