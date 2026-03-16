Денис Седашев

Английская Премьер-лига наложила санкции на Челси из-за финансовых нарушений в период с 2011 по 2018 год. Клуб оштрафован на 10,75 млн фунтов стерлингов. Сообщает Sky Sports.

Причиной наказания стали незадокументированные выплаты агентам и посредникам в период предыдущего владельца. Новое руководство клуба самостоятельно выявило эти транзакции и сообщило регуляторам в 2022 году.

Кроме штрафа, к Челси применено:

Запрет на регистрацию новых игроков на один год (с отсрочкой на два года).

Запрет на регистрацию футболистов клубной академии на девять месяцев.

В настоящее время Челси находится на шестом месте в АПЛ. 17 марта синие сыграют против ПСЖ в Лиге чемпионов.

