Уругвайский защитник Рональд Араухо поделился впечатлениями от перехода из Барселоны в Ливерпуль на правах аренды. Слова приводит пресс-служба английского клуба.

Рад быть здесь, в этом огромном клубе с богатой историей. Рад встретиться со своими партнёрами по команде, рад начать играть, очень мотивирован и полон решимости. Думаю, это был идеальный переход для меня на данном этапе моей карьеры.

Думаю, это был необходимый шаг. Как только услышал об интересе со стороны Ливерпуля, все произошло очень быстро. Как я уже сказал, очень рад быть здесь. Это был правильный шаг в нужное время.