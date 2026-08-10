Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина(№9 WTA) вышла на первое место по количеству побед над игроками из топ-10 в сезоне 2026.

В четвертом раунде турнира WTA 1000 в Торонто Свитолина одержала победу над американкой Амандой Анисимовой (WTA №10).

Для Элины это восьмая победа над представительницей топ-10 в этом году и четвертая подряд. В трех из этих четырех матчей её соперницами были теннисистки из топ-5.

Свитолина сравнялась с Джессикой Пегулой по количеству побед в Туре в этом сезоне – у обеих по 40. Также это её четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в 2026 году.

Украинка вернулась на четвертое место в чемпионской гонке, опередив Пегулу.

Для Свитолиной это пятый четвертьфинал в Канаде и 51-я победа над представительницей топ-10.