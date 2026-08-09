Монако сделал камбэк с 0:2 и победил Ливерпуль в товарищеском матче
В составе победителей отличились Головин, Бирет и Бруннер
Монако одержал победу над Ливерпулем в товарищеском матче.
Ливерпуль повел с разницей в два мяча благодаря голам Александера Исака и Коди Гакпо. В конце первого тайма Монако сократил отставание, реализовав пенальти.
Во второй половине встречи Мика Бирет сравнял счет, а под конец игры Парис Бруннер забил решающий мяч.
Контрольный матч
Ливерпуль – Монако – 2:3
Голы: Исак, 16, Гакпо, 29 – головин, пен., 44, Бирет, 56, Бруннер, 88
23 августа Монако сыграет против Гавра в Лиге 1, а Ливерпуль в тот же день встретится с Ньюкаслом в АПЛ.
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