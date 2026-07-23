Павел Василенко

Поражение Аргентины от Испании (0:1) в финале чемпионата мира-2026 продолжает вызывать бурные эмоции среди болельщиков. Часть фанатов не смирилась с потерей титула и начала кампанию с требованием переиграть решающий матч турнира.

На платформе Change.org аргентинка Хизела Санчес опубликовала петицию, которая уже собрала более 61,5 тысячи подписей. Автор обращения призывает ФИФА пересмотреть решение судейской бригады во главе со Славко Винчичем, утверждая, что ряд эпизодов существенно повлиял на ход финала. Тем не менее никаких новых доказательств или фактов, которые бы подтверждали эти обвинения, в петиции не приведено.

Подобная инициатива уже возникала во время турнира. После поражения Франции от Испании (0:2) в полуфинале французские болельщики также требовали переиграть матч из-за спорного эпизода, предшествовавшего первому голу, а соответствующая петиция собрала более 82 тысяч подписей.

В то же время именно Аргентина в финале неоднократно действовала слишком жестко. Славко Винчич удалил Энцо Фернандеса в компенсированное время, а после финального свистка красную карточку получил Леандро Паредес. Несмотря на это, полузащитник сборной Испании Гави неожиданно призвал не наказывать аргентинцев дополнительными дисквалификациями, заявив, что агрессивная борьба является частью футбола.