Арсенал и Ньюкасл нацелились на турецкого таланта Реала
Арда Гюлер попал в сферу интересов клубов АПЛ
6 минут назад
Два представителя Английской Премьер-лиги Арсенал и Ньюкасл проявляют серьезный интерес к полузащитнику мадридского Реала Арде Гюлеру, сообщает Football Insider.
Королевский клуб не собирается расставаться с 20-летним турецким талантом, однако внимание со стороны английских грандов продолжает усиливаться. Если игрок все же решит сменить команду, лондонцы считаются основными претендентами на его подписание.
Гюлер стал футболистом Реала в июле 2023 года, перейдя из Фенербахче за 24 миллиона евро. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до июня 2029 года.
В нынешнем сезоне молодой хавбек находится в отличной форме: в 10 матчах за клуб он отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Мбаппе возглавил рейтинг фаворитов на Золотой мяч-2026.