Два представителя Английской Премьер-лиги Арсенал и Ньюкасл проявляют серьезный интерес к полузащитнику мадридского Реала Арде Гюлеру, сообщает Football Insider.

Королевский клуб не собирается расставаться с 20-летним турецким талантом, однако внимание со стороны английских грандов продолжает усиливаться. Если игрок все же решит сменить команду, лондонцы считаются основными претендентами на его подписание.

Гюлер стал футболистом Реала в июле 2023 года, перейдя из Фенербахче за 24 миллиона евро. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне молодой хавбек находится в отличной форме: в 10 матчах за клуб он отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе возглавил рейтинг фаворитов на Золотой мяч-2026.