Лондонский Арсенал может активизироваться на трансферном рынке уже этим летом. Как сообщает TEAMtalk, клуб заинтересован в подписании вингера РБ Лейпциг Яна Д'Диоманде.

По информации источника, канониры рассматривают ивуарийского футболиста как потенциальную альтернативу Габриэлу Мартинелли. В то же время немецкий клуб готов вести переговоры только в случае предложения около 100 миллионов евро.

Действующий контракт Д'Диоманде с РБ Лейпциг рассчитан до 30 июня 2030 года. В Бундеслигу он перебрался летом 2025 года и уже стал одним из ключевых исполнителей команды.

В текущем сезоне вингер провел 24 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

В воскресенье Арсенал обыграл в Кубке Англии Уиган с большим счетом.