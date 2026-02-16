Винисиус: «Я придерживаюсь диеты, но моя слабость — это сладости»
Бразилец рассказал о своих предпочтениях в еде и ночных перекусах
30 минут назад
Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился деталями своего питания и признался, что самой большой слабостью для него остаются сладости. По словам футболиста, его рацион полностью контролирует специалист.
У меня есть диетолог, который решает, что я должен есть. Я придерживаюсь диеты, но моя слабость — это сладости… Шоколад, десерты.
Я ужинаю, потом играю в PlayStation два часа, а потом снова начинаю хотеть есть. Эти сладости… Мне приходится есть фрукты, и это сложно, но это жизнь, которую мы выбрали, — приводит слова Винисиуса El Chiringuito TV.
Свой следующий матч Реал проведет в Лиге чемпионов завтра, 17 февраля против лиссабонской Бенфики.
В выходные команда Арбеloa одержала крупную победу над Реалом Сосьедад.
Поделиться