Арсенал не планирует продавать своего защитника
Руководство лондонцев не планирует отпускать Бена Уайта
около 2 часов назад
Арсенал не собирается прощаться с Беном Уайтом во время текущего трансферного окна. Как сообщает TEAMtalk, руководство лондонского клуба не рассматривает продажу 28-летнего защитника, даже несмотря на его стремление сменить команду ради более стабильной игровой практики.
Интерес к футболисту проявляют Эвертон и Манчестер Сити, однако позиция канониров остается твердой. В Арсенале высоко ценят универсальность Уайта: в этом сезоне он принял участие в 14 матчах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Действующее соглашение игрока рассчитано еще на два с половиной года, поэтому клуб не видит оснований отпускать его в середине сезона.
Ранее сообщалось, что Ноттингем Форест может досрочно вернуть Зинченко в Арсенал.