Арсенал не собирается прощаться с Беном Уайтом во время текущего трансферного окна. Как сообщает TEAMtalk, руководство лондонского клуба не рассматривает продажу 28-летнего защитника, даже несмотря на его стремление сменить команду ради более стабильной игровой практики.

Интерес к футболисту проявляют Эвертон и Манчестер Сити, однако позиция канониров остается твердой. В Арсенале высоко ценят универсальность Уайта: в этом сезоне он принял участие в 14 матчах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Действующее соглашение игрока рассчитано еще на два с половиной года, поэтому клуб не видит оснований отпускать его в середине сезона.

Ранее сообщалось, что Ноттингем Форест может досрочно вернуть Зинченко в Арсенал.