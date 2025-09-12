Лондонский Арсенал предложил французскому защитнику Вильяму Салиба новый контракт, сообщает Foot Mercato.

Согласно данным источника, английский клуб готов подписать с 23-летним футболистом пятилетнее соглашение. Действующий контракт Салибы рассчитан до лета 2027 года. За ситуацией внимательно следит мадридский Реал.

В прошлом сезоне Вильям Салиба провел 51 матч во всех турнирах за клуб, забив два гола. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал потерял основного игрока почти на месяц.