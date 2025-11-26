Первые два места перед туром в Лиге чемпионов УЕФА встречаются в среду: лидер Премьер-лиги Арсенал принимает чемпионов Бундеслиги Баварию.

Новости матча и текущая форма

Невероятная беспроигрышная серия Арсенала продолжилась до 15 матчей во всех турнирах (13 побед, 2 ничьи) после доминирующей победы 4:1 над Тоттенхэмом в северолондонском дерби в воскресенье. Канониры – одна из трех команд, что выиграли первые четыре матча ЛЧ этого сезона, и единственная, которая сделала это без пропущенных голов. Микель Артета управляет клубным рекордом в восемь побед подряд на групповом/лиговом этапе этого турнира, а с беспроигрышной серией на Эмирейтс с мая (9 побед, 1 ничья) смело рисковать против них было бы неосмотрительно. Бавария Мюнхен, возможно, единственный клуб в Европе, который может похвастаться лучшим стартом сезона, чем хозяева, так как выиграли 17 из 18 конкурентных матчей (1 ничья). Люди Винсента Компани отыгрались с 0:2 и разгромили Фрайбург 6:2 в субботу, закрепив лидерство в Бундеслиге, но пропущенные два гола в каждом из последних двух матчей свидетельствуют о уязвимости обороны. Выезд может пробудить их тыл, так как Бавария не проигрывает на выезде с поражения от Фейенорда в январе в ЛЧ (16 побед, 5 ничьих), однако все три поражения в последних 52 матчах групповом/лиговом этапе были на выезде.

История противостояний

Арсенал встречался с Баварией чаще, чем с любым другим клубом в ЛЧ (14 матчей), но не выиграл ни одного из последних пяти очных поединков (1 ничья, 4 поражения). Бавария победила 3:2 по сумме двух матчей в четвертьфинале розыгрыша 2023/24.

Горячая статистика и серии

Арсенал пропустил меньше ударов в цель (7), чем любая другая команда в ЛЧ после четырех туров этого сезона. Девять из 11 голов Арсенала в ЛЧ забиты после перерыва. Бавария забила 2+ гола в последних 13 выездных конкурентных матчах. Бавария забила рекордные для тура 11 голов в первом тайме этого сезона.

Ключевые игроки и отсутствующие

Эберечи Эзе блистал в Арсенале прошлые выходные с хет-триком – три из его пяти голов за клуб приходятся на промежуток между 35-й и 50-й минутами. Англичанин Гарри Кейн претендует на то, чтобы затмить его, так как ни один гость не забил больше на Эмирейтс, чем он (6 голов). Габриэль возглавляет сокращающийся список травмированных Арсенала, тогда как Бавария может обойтись без бывшего игрока Канониров Серда Гнабри. Подросток Леннарт Карл получил травму прошлые выходные за немецких гигантов.

