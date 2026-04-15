Лапорта: «Барселона подаст еще одну жалобу в UEFA на судейство в матчах с Атлетико»
Руководство клуба готовит очередную жалобу на решение судей
около 1 часа назад
Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил намерение клуба во второй раз оспорить судейские решения в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против Атлетико. Каталонцы покинули турнир, уступив мадридцам с общим счетом 2:3.
Мы не можем это принять. Мы уже подали жалобу в УЕФА, и я думаю, что подадим еще одну.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов Атлетико встретится с победителем пары Спортинг — Арсенал.
Это произошло впервые за 9 и 29 лет. Чем интересен матч Атлетико – Барселона с статистической точки зрения.
