Денис Седашов

Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил намерение клуба во второй раз оспорить судейские решения в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против Атлетико. Каталонцы покинули турнир, уступив мадридцам с общим счетом 2:3.

Мы не можем это принять. Мы уже подали жалобу в УЕФА, и я думаю, что подадим еще одну. Жоан Лапорта

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов Атлетико встретится с победителем пары Спортинг — Арсенал.

