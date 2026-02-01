Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал уверенную победу своей команды над Лидс Юнайтед со счетом 4:0 в матче английской Премьер-лиги.

«Выиграть на Элланд Роуд со счетом 4:0 очень сложно, посмотрим, когда это произойдет в следующий раз. Большое спасибо ребятам. Команда продемонстрировала настоящую доминацию, стойкость, характер и, безусловно, качество игры. Мне очень понравилось настроение команды.

Травма Саки? Мы пока не знаем, насколько она серьезная. У него были небольшие проблемы на разминке. Мадуэке? Его выпустили, когда он меньше всего этого ожидал, и Нони отреагировал очень хорошо», – сказал Артета.