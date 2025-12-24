Артета — о возвращении Жезуса: «Молюсь, чтобы он играл так, как раньше»
Тренер Арсенала высказался о Габриэле Жезусе
около 2 часов назад
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета отметил прогресс бразильского нападающего Габриэля Жезуса, который смог вернуться на высокий уровень после серьезной травмы.
«Он был очень счастлив, и, если не ошибаюсь, сегодня это был его 100-й матч. Это объясняет его путь, на котором было много препятствий. Но я молюсь, чтобы благодаря невероятной стойкости, борьбе и духу он смог через 11 месяцев играть так, как играл раньше. Так что прекрасно, что он вернулся», — сказал Артета.
Матч Кубка лиги против Кристал Пэлас стал для Жезуса юбилейным — сотым в составе Арсенала. За это время форвард записал на свой счет 26 забитых мячей и 20 результативных передач.
Напомним, что именно Арсенал пробился в полуфинал Кубка английской лиги.