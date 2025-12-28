Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 18 тура АПЛ против Брайтона (2:1). Его слова приводит Football.London.

Очень доволен игрой, мы доминировали как в индивидуальном плане, так и в коллективном, мы представляли серьезную угрозу и очень довольны этим, но разница в счете должна была быть намного больше - я имею в виду количество ситуаций, явных моментов, которые мы создавали в ходе игры.

Счет не должен был быть 2:1, но это АПЛ. Кажется, они забили первым же ударом, а затем Рае пришлось сделать еще один сейв, чтобы удержать счет, - сказал Артета.