Артета после трудной победы Арсенала обратился к игрокам
Брайтон мог надеяться на большее
около 1 часа назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 18 тура АПЛ против Брайтона (2:1). Его слова приводит Football.London.
Очень доволен игрой, мы доминировали как в индивидуальном плане, так и в коллективном, мы представляли серьезную угрозу и очень довольны этим, но разница в счете должна была быть намного больше - я имею в виду количество ситуаций, явных моментов, которые мы создавали в ходе игры.
Счет не должен был быть 2:1, но это АПЛ. Кажется, они забили первым же ударом, а затем Рае пришлось сделать еще один сейв, чтобы удержать счет, - сказал Артета.
Арсенал набрал 42 очка, вернув себе лидерство в АПЛ.
30 декабря лондонцы попытаются взять реванш у Астон Виллы за поражение в начале декабря.