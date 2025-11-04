SEO описание:



Главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил, что нападающий Виктор Дёкереш пропустит матч Лиги чемпионов против Славии.

Форвард почувствовал мышечный дискомфорт во время игры с Бернли (2:0) в субботу и был заменен после первого тайма.

– Он точно не сыграет. Сегодня он не тренировался, и в ближайшие несколько дней нам нужно провести еще несколько тестов, чтобы определить степень повреждения, но в этом матче он сыграть не сможет.

Это беспокоит меня, потому что у него не так часто были проблемы с мышцами, но ему пришлось покинуть поле. Он что-то почувствовал, а это плохой знак, особенно для очень взрывного игрока, поэтому мы углубимся в ситуацию, чтобы понять, насколько серьезна его травма, и сообщим, когда у нас будет больше информации.

Конечно, после матча он был очень разочарован, но это часть футбола. В конце концов, если вы ожидаете, что все всегда будет идти по плану, этого не случится. Если у него будут трудности, мы поможем ему с ними справиться. Он был в прекрасной форме и в чудесном настроении, он очень важен для команды. Но завтра он не сыграет, – сказал Артета в комментарии официальному сайту Арсенала.