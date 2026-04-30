Артета высказался о судействе в матче Лиги чемпионов против Атлетико
У испанского специалиста есть несколько вопросов
около 2 часов назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о двух назначенных и одном отмененном пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов UEFA с мадридским Атлетико (1:1).
Цитирует Артету Marca.
«У нас были и хорошие моменты, и трудности. Падение Езе? Это очевидный пенальти, я не понимаю, почему VAR вызвал арбитра, чтобы его отменить. Первые два пенальти были. В английской Премьер-лиге ни один из них не был бы назначен, но в Лиге чемпионов они были».
Команды играли на стадионе Эйр Рияд Метрополитано в Мадриде. Главным арбитром встречи выступил Дани Маккели (Нидерланды).
Второй полуфинал состоится во вторник, 5 мая. Команды сыграют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. В финале победитель пары встретится с Баварией или ПСЖ.
Атлетико и Арсенал сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05