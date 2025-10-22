Бывший тренер Полесья Имад Ашур раскрыл, какие уроки он усвоил после работы в житомирском клубе.

Я не могу сказать, что никогда не менял свое мнение. Если ты не меняешь мнение, то, вероятно, ты глуп, всегда есть кое-какая эволюция твоя. Поэтому ты должен оглядываться назад, всегда смотреть, изменилось ли что-то в тебе. Если ты смотришь назад и видишь там идиота — значит, изменился в лучшую сторону. Поэтому я думаю, что какие-то выводы точно будут. У меня всегда было что-то, что влияло на мое дальнейшее мнение. И, откровенно говоря, я не знаю, могут ли какие-то мои личные изменения повлиять, если мы говорим в контексте украинского футбола, на отношение людей, которые занимаются именно этими около-футбольными делами.

Я этого не знаю и знать не хочу. Это, конечно, может мне помочь, возможно, на следующем шаге предсказывать определенные ситуации, но больше адаптироваться. Но говорить будут все так же: «Кто это?», «Что это?» и так далее.

Я очень уважаю тех людей, которые пытаются формировать мнение людей, но и люди должны так же думать, почему этот человек это говорит? Возможно, у кого-то есть работа на рынке, у кого-то, возможно, есть работа в бизнес-среде, он менеджер, у кого-то есть работа, возможно, тренировать, а у кого-то есть работа, возможно, кого-то обхаивать и поливать грязью. Это нормальная работа, если тебе позволяет это совесть, тут вопросов нет.

Более того, эти люди, скорее всего, любят футбол — возможно, даже больше, чем я. Я тоже очень люблю футбол и я хотел бы оставаться в футболе. И, возможно, если бы мне не удалось в тренерстве, то, возможно, чем черт не шутит, в блогерство следующим шагом — и я тоже буду кого-то оскорблять и обливать грязью.

Почему нет? Это же вообще не зависит от того, кто я, что я, как я адаптируюсь, какие у меня убеждения и что я хочу навязать. Это абсолютно параллельные вещи, но они все существуют в этом симбиозе, немного токсичном. Конечно, я делаю какие-то выводы, но они будут исключительно на основании опыта, который был внутри клуба.