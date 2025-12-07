В 15 туре турецкой Суперлиги Трабзонспор на выезде одержал победу над Гёзтепе со счетом 2:1.

С первых минут в составе команды из Трабзона вышли украинские футболисты Арсений Батагов и Александр Зубков. Данило Сикан остался в запасе и появился на поле только в конце матча на несколько минут.

Гёзтепе смог сократить отставание на последних минутах, воспользовавшись удалением Вагнера Пины и играя в большинстве, но хозяевам не удалось отобрать очки. Трабзонспор удержал победный результат и заработал три очка.

Чемпионат Турции. 15-й тур

Гёзтепе – Трабзонспор – 1:2

Голы: Деннис, 85 – Мучи, 46, 76

Ранее стало известно, что Батагова признали лучшим защитником в чемпионате Турции.