Ассист Зубкова помог Трабзонспору одолеть Гезтепе
В этом матче сыграли три украинца
36 минут назад
Александр Зубков/фото: Трабзонспор
В 15 туре турецкой Суперлиги Трабзонспор на выезде одержал победу над Гёзтепе со счетом 2:1.
С первых минут в составе команды из Трабзона вышли украинские футболисты Арсений Батагов и Александр Зубков. Данило Сикан остался в запасе и появился на поле только в конце матча на несколько минут.
Гёзтепе смог сократить отставание на последних минутах, воспользовавшись удалением Вагнера Пины и играя в большинстве, но хозяевам не удалось отобрать очки. Трабзонспор удержал победный результат и заработал три очка.
Чемпионат Турции. 15-й тур
Гёзтепе – Трабзонспор – 1:2
Голы: Деннис, 85 – Мучи, 46, 76
Ранее стало известно, что Батагова признали лучшим защитником в чемпионате Турции.