Украинский нападающий Трабзонспора Данило Сикан прошлым летом был близок к аренде в бельгийский Андерлехт.

По информации Football Hub, условия потенциальной сделки устраивали самого игрока, однако турецкий клуб отказался отпускать форварда без гарантированных обязательств по выкупу. Трабзон настаивал либо на полноценном трансфере, либо на аренде с обязательным выкупом, что не устроило бельгийскую сторону.

Сообщается, что позиция клуба остается неизменной. Поэтому, учитывая недавние разговоры о возможном интересе Полесья, команды из Житомира, вероятно, также придется рассматривать вариант полноценной покупки.

В этом сезоне Сикан провел 11 игр за Трабзонспор и отличился двумя точными ударами.

