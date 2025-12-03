Трабзонспор уверенно одержал победу в домашнем матче 4-го раунда Кубка Турции, обыграв Ванспор со счетом 2:0. Второй тайм стал ключевым для хозяев, которые сумели дважды поразить ворота соперника.

Первый мяч команда забила на 65-й минуте. Украинский форвард Данило Сикан вовремя оказался в штрафной площади и открыл счет, выведя Трабзонспор вперед.

Под занавес матча Ванспор пропустил второй раз. После прострела с фланга защитник гостей Мерт Чавушоглу неудачно сыграл в своей штрафной и отправил мяч в свои ворота — автогол на 84-й минуте закрепил преимущество хозяев.

Благодаря этой победе Трабзонспор продолжает борьбу в Кубке Турции и будет ожидать соперника на следующем этапе.

Кроме Сикана, в основном составе Трабзонспора в матче против Ванспора играл Арсений Батагов.

Также, Данило Сикан может покинуть Трабзонспор и перейти в другой европейский клуб.

Кубок Турции. Квалификация. Финал

Трабзонспор – Ванспор 2:0

Голы: Сикан, 65, Чавушоглу (автогол), 84