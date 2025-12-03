Гол Сикана помог Трабзонспору преодолеть финал квалификации Кубка Турции. ВИДЕО
Украинец открыл счет в матче против Ванспора
около 7 часов назад
Трабзонспор уверенно одержал победу в домашнем матче 4-го раунда Кубка Турции, обыграв Ванспор со счетом 2:0. Второй тайм стал ключевым для хозяев, которые сумели дважды поразить ворота соперника.
Первый мяч команда забила на 65-й минуте. Украинский форвард Данило Сикан вовремя оказался в штрафной площади и открыл счет, выведя Трабзонспор вперед.
Под занавес матча Ванспор пропустил второй раз. После прострела с фланга защитник гостей Мерт Чавушоглу неудачно сыграл в своей штрафной и отправил мяч в свои ворота — автогол на 84-й минуте закрепил преимущество хозяев.
Благодаря этой победе Трабзонспор продолжает борьбу в Кубке Турции и будет ожидать соперника на следующем этапе.
Кроме Сикана, в основном составе Трабзонспора в матче против Ванспора играл Арсений Батагов.
Также, Данило Сикан может покинуть Трабзонспор и перейти в другой европейский клуб.
Кубок Турции. Квалификация. Финал
Трабзонспор – Ванспор 2:0
Голы: Сикан, 65, Чавушоглу (автогол), 84