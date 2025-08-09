Сергей Стаднюк

Завершились все самые интересные товарищеские матчи игрового дня субботы, 9 августа, среди европейских клубов.

Манчестер Юнайтед и Фиорентина разошлись миром в основное время. Уже на 8-й минуте Зом вывел итальянцев вперед, но автогол Гозенса сравнял счет. Судьбу матча решила серия пенальти, где «красные дьяволы» победили 5:4, а решающий удар у Фиорентины не реализовал Паризи. Напомним, что «фиалки» встретятся в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций с Полесьем, если украинский клуб сохранит преимущество в три мяча над венгерским Пакшем.

Кёльн подарил своим болельщикам сенсационную разгромную победу над Аталантой. Дубль оформил Тильманн, еще по голу забили Камински и Вальдшмидт с пенальти. Поражение стало очередной неприятностью для бергамасков после ухода многолетнего тренера Джан Пьеро Гасперини.

Вест Хэм и Лилль сыграли 1:1 в основное время – Жиру забил в конце первого тайма, но Фюллькруг сравнял счет на 87-й минуте. В серии пенальти 5:4 сильнее были англичане, обе команды не реализовали по крайней мере одну попытку.

Лидс и Милан также сыграли вничью 1:1. Хименес вывел «россонери» вперед в первом тайме, однако после перерыва Штах ударом из пределов штрафной восстановил равновесие, установив окончательный результат.

Ньюкасл в родных стенах уступил Атлетико Мадрид. После перерыва сначала Хулиан Альварес открыл счет, а Гризманн удвоил преимущество испанцев, используя ошибку обороны хозяев.

Марсель уверенно победил Астон Виллу. Гринвуд открыл счет уже на 5-й минуте, англичане ответили быстрым голом Макгина, но в конце встречи Обамеянг оформил дубль и принес «провансальцам» заслуженную победу.

Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед – Фиорентина 1:1 (5:4 – пен.)

Голы: Гозенс, 25 (автогол) – Зом, 8

Кёльн – Аталанта 4:0

Голы: Тильманн, 26, 58, Камински, 32, Вальдшмидт, 66 (пен.)

Вест Хэм – Лилль 1:1 (5:4 – пен.)

Голы: Фюллькруг, 87 – Жиру, 45+1

Лидс – Милан 1:1

Голы: Штах, 67 – Хименес, 31

Ньюкасл – Атлетико Мадрид 0:2

Голы: Хулиан Альварес, 50, Гризманн, 63

Марсель – Астон Вилла 3:1

Голы: Гринвуд, 5, Обамеянг, 76, 79 – Макгинн, 8