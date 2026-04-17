Астон Вилла – Ноттингем Форест – первый английский полуфинал еврокубка за последние 17 лет
Последний раз такое было в Лиге чемпионов
около 1 часа назад
Ноттингем Форест / Фото - Yahoo
Астон Вилла сыграет с Ноттингем Форест в полуфинале Лиги Европы-2025/26.
В четвертьфинале команда Унаи Эмери прошла Болонью (3:1, 4:0), а Витора Перейры – Порту (1:1, 1:0).
Таким образом, они станут первыми английскими клубами, которые встретятся в полуфинале еврокубка с сезона-2008/09, когда Манчестер Юнайтед прошел Арсенал (1:0, 3:1).
Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.
Напомним, Астон Вилла – рекордсмен АПЛ по количеству последовательных побед в Лиге Европы.
