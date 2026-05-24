Денис Седашов

Астон Вилла обыграла Манчестер Сити на его поле в матче финального, 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Бирмингемцы пропустили первыми на 23-й минуте, когда гол забил Антуан Семеньо. Отыграться Астон Вилла смогла на старте второго тайма благодаря голу Олли Уоткинса на 47-й минуте. Он же на 63-й минуте оформил дубль и установил окончательный счет матча.

АПЛ. 38-й тур

Манчестер Сити — Астон Вилла 1:2

Голы: Семеньо, 23 — Уоткинс, 47, 63

Благодаря этому успеху Астон Вилла завершила сезон на четвертом месте в таблице, имея 65 очков. Манчестер Сити финишировал в чемпионате на второй позиции с 78 пунктами в активе.

Манчестер Сити официально подтвердил, что Гвардиола покинет клуб.