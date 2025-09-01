Астон Вилла официально подтвердила подписание центрального защитника Виктора Линделефа. 31-летний шведский футболист перешел в команду Унаи Эмери на правах свободного агента после окончания контракта с Манчестер Юнайтед. Финансовые и контрактные детали не разглашаются.

Линделеф выступал за Манчестер Юнайтед с 2017 года, проведя 284 матча, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В составе красных дьяволов он успел выиграть Кубок английской лиги и Кубок Англии.

До перехода в Манчестер шведский центрбек защищал цвета Бенфики, вместе с которой также становился обладателем национальных трофеев. Свою карьеру он начинал на родине в Швеции.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо может стать игроком Астон Виллы.