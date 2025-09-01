Английский полузащитник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо в ближайшее время станет игроком Астон Виллы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний футболист, за которого когда-то манкунианцы заплатили 85 миллионов евро, перейдет в новый клуб на правах аренды.

В прошлом сезоне 2024/25 Санчо выступал за Челси, также на условиях аренды, проведя 41 матч, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед на пороге громкого трансфера голкипера.