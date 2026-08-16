Павел Василенко

Еще несколько дней назад казалось, что Дзион Судзуки станет новым игроком ПСЖ. Французский клуб даже достиг договоренности с Пармой по поводу трансфера японского голкипера, однако в последний момент сделка сорвалась.

После этого Судзуки быстро нашел другой вариант продолжения карьеры. По информации Фабрицио Романо и Дэвида Орнштейна из The Athletic, 23-летний вратарь близок к переходу в английскую Астон Виллу.

Интерес к японцу существенно возрос после яркого сезона в Серии А и выступлений на чемпионате мира. В последние недели Судзуки связывали с несколькими ведущими европейскими клубами, а главным претендентом продолжительное время оставался именно ПСЖ.

Тем не менее, теперь карьера голкипера продолжится в Английской Премьер-лиге. Судзуки уже согласовал условия личного контракта с Астон Виллой, а Парма, как ожидается, примет предложение англичан в размере 30 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Ожидается, что японский вратарь подпишет контракт с бирмингемским клубом до 2031 года. Официальное подтверждение трансфера может появиться в ближайшие дни.

Судзуки выступает за Парму уже два сезона. За это время он провел 20 матчей, в пяти из которых сохранил свои ворота на «ноль».