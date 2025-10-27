После разочаровывающих ничьих в предыдущем туре Аталанта и Милан встретятся в середине недели с целью вернуться на победный путь.

Форма команд и новости перед матчем

Аталанта в прошлые выходные была явным фаворитом в матче против Кремонезе, но была вынуждена отыгрываться, чтобы спасти ничью – 1:1. Это уже четвертая подряд мировая для бергамасков, которые остаются единственной командой Серии А, что еще не потерпела поражений в этом сезоне. В то же время шесть ничьих в восьми стартовых турах не позволили им подняться выше в таблице.

Несмотря на солидную беспроигрышную серию, Аталанта имеет проблемы дома: всего три победы в 15 последних матчах Серии А на своем поле (8 ничьих, 4 поражения).

Милан, в свою очередь, потеряли лидерство в чемпионате после неожиданной ничьей 2:2 с Пизой. Несмотря на разочарование, «россонери» демонстрируют стабильную форму – восемь матчей без поражений во всех турнирах (6 побед, 2 ничьи). Отсутствие еврокубковых нагрузок позволяет команде Массимилиано Аллегри держать высокий темп в Серии А.

На выезде Милан выглядит уверенно – две победы и одна ничья, при этом команда не пропускает уже три матча подряд. В то же время «россонери» имеют проблемы с реализацией в вторниковых матчах чемпионата: они оставались без голов в четырех из пяти последних таких матчей.

История противостояния

В последнее время Аталанта имеет преимущество во взаимных встречах – ни одного поражения в пяти предыдущих матчах с Миланом (4 победы, 1 ничья). В то же время личное противостояние тренеров остается за Аллегри – Иван Юрич не побеждал итальянца в девяти последних очных встречах (3 ничьи, 6 поражений).

Интересная статистика

– Аталанта пропускает ровно один гол в шести из восьми матчей Серии А этого сезона.

– В семи из девяти последних домашних поединков Аталанты во вторник обе команды забивали.

– Пять из шести пропущенных мячей Милана в этом сезоне пришлись на второй тайм.

– Среднее количество голов в первых таймах матчей Милана – всего 0,75, один из самых низких показателей в лиге.

Ключевые игроки

Бывший футболист Милана Шарль Де Кетеларе является одним из главных козырей Аталанты: он забивал дубль в четырех из пяти последних матчей, где отличался голом, и именно он открыл счет в этой встрече прошлого сезона.

Сантьяго Хименес из Милана все еще ждет первого гола в Серии А этого сезона, но традиционно забивает в концовках матчей – все пять его мячей в чемпионате пришлись на последние 20 минут.

Обе команды подошли к поединку без новых травм, однако Милан остался без своего лучшего бомбардира сезона – Кристиана Пулишича.

