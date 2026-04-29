Владимир Кириченко

Международная федерация футбола (FIFA) планирует внедрить новые дисциплинарные правила для чемпионата мира. Об этом сообщает The Times.

В частности, речь идет о красных карточках за закрывание рта во время споров и за покидание поля в знак протеста против решений арбитра.

Ожидается, что о нововведениях объявит президент FIFA Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере. Изменения должны вступить в силу уже на следующем чемпионате мира.

В то же время эти правила не планируют применять в других турнирах без одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Инициатива о наказании за закрывание рта появилась после инцидента в Лиге чемпионов, когда вингер Реала Винисиус Жуниор обвинил игрока Бенфики Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях. Тогда игрок «орлов» прикрывал губы футболкой.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

