Бывший футболист Динамо, резидент УПЛ ТВ Андрей Богданов в интервью XSPORT высказался о вылете столичного клуба из Лиги чемпионов от Пафоса (0:1, 0:2) по итогам двух матчей.

Чемпион Украины на следующей неделе поборется за выход в групповой этап Лиги Европы с Маккаби Т-А. Неудачник этой пары проведет еврокубковую осень в Лиге конференций.

Андрей Богданов / Фото - Колос Коваливка

– Андрей, год назад Динамо не замечало соперников в квалификации ЛЧ, а после чемпионского сезона споткнулось об Пафос. Это может свидетельствовать о регрессе нашего чемпиона?

– Основная проблема, что многие факторы на этом этапе могут иметь свое влияние. Тяжелый результат, который нужно принять и двигаться вперед.

– В каких аспектах нужно добавлять команде Александра Шовковского?

– Динамо всегда играет первым номером в УПЛ, соперник откатывается назад и падает интенсивность, а матчи с Пафосом показали, что это киприоты проиграли первый матч и они должны были отыгрываться. Нужно делать выводы футболистам, которые упустили отличную возможность выйти в основной раунд ЛЧ.

– Вам не показалось, что Динамо каждый тайм с Пафосом играло хуже предыдущего?

– Нужно понимать внутреннюю кухню, что происходит в команде. Динамо по подбору футболистов должно было проходить Пафос, а по факту мы не готовы с командами такого уровня конкурировать.

– В прежние времена провал Динамо в Европе приводил к смене тренера. Шовковскому сейчас грозит отставка?

– Мы видим, что состав не изменился. Шовковский сам озвучил, что нужно усиливаться, но не каждый качественный футболист сейчас приедет в Украину.

– Какие позиции нуждаются в усилении в Динамо?

– Нужен нападающий, потому что за спиной Ваната никого нет. Герреро в команде с четкой структурой сложно себя реализовать, а Супряга, к сожалению, не является опцией для тренерского штаба бело-синих.

– Если Лига чемпионов уже не светит, может стоит отпустить игроков, на которых есть спрос?

– Если на столе у президента есть предложения – нужно отпускать. История с Бражко в этом плане показательная. Мы видим, что сорванный переход негативно повлиял во всем, даже получив улучшенный контракт. Михайленко сейчас вчистую выигрывает конкуренцию у Владимира. Если есть шанс играть в лучшей лиге мира – нужно идти, как показывает пример Забарного. В АПЛ уровень сопротивления такой, что от матча к матчу ты растешь. И для сборной Украины это однозначно плюс.

– Возможно тренерский штаб усилится специалистами, которые принесут свежие идеи?

– Зависит от того, что хочет строить Шовковский. Нужно искать внутренние резервы для увеличения интенсивности, если соперник Динамо в УПЛ к этому не побуждает. В еврокубках мы видим, чтоПафос не исключается, а быстрый пропущенный гол на Кипре вообще деморализовал команду, имея вдоволь времени изменить ситуацию в свою пользу.

Скидку на недостаток опыта здесь сделать нельзя. Команда выиграла чемпионат Украины, не проиграв ни одной игры, а в еврокубках, когда всё не по твоему сценарию, начинаются лишние эмоции, агрессия и всё превращается в хаос.

– Всё упирается в уровень сопротивления дома?

– Вы же сами видите, как Динамо с двух побед стартовало в УПЛ. Если бы каждая из команд заставляла Динамо добавлять, соответственно это бы отразилось на психологии игроков, когда ты понимаешь, что нельзя в полноги играть дома, а потом в Европе этого уже недостаточно.

– Какие выводы должно сделать Динамо после вылета из ЛЧ?

– Руководство должно встретиться с тренерским штабом и найти решение, но вряд ли дойдет до смены тренера. Евроосень у Динамо однозначно будет. Вопрос лишь, в каком турнире.

– Поражения от Пафоса могут стать поучительными для киевлян?

– Все надеялись, что Динамо по Пути чемпионов сможет с равными командами выскочить в основной раунд Лиги чемпионов. Случилось то, что случилось. Вопрос в том, как ты отреагируешь на обстоятельства. Проходить Маккаби Т-А и играть в группе Лиги Европы.

