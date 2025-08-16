Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко в интервью XSPORT поделился последними новостями из расположения дебютанта УПЛ, который готовится к поединку 3 тура УПЛ против Кудривки, с которой вместе повысились из Первой лиги.

Фото - СК Полтава

– Игорь Викторович, в эти выходные СК Полтава сыграет с хорошо знакомой вам Кудривкой. Команда за лето стала сильнее?

– Это была очень хорошая команда в Первой лиге, которая выделялась желанием играть в футбол. В прекрасном стиле победили Александрии, могли взять очки с Зарей.

– Трансферная кампания Кудривки впечатляет?

– С появлением звездных новичков они стали еще сильнее. Настраиваемся на сложный матч.

– Какая кадровая ситуация сейчас в лагере СК Полтава?

– Хочу всех успокоить, что наш вратарь Восконян в порядке. Что касается травмированных, то я в предыдущих интервью это уже озвучивал.

– Многим откликнулись ваши слова, что давать оценки о вашей команде до начала сезона преждевременно. Сейчас отношение к дебютанту УПЛ изменилось за эти дни?

– Это были абсолютно логичные слова в контексте того, что происходило.

– Как прокомментируете информацию о наличии долгов в клубе?

– Я не знаю, откуда эта информация. Точно могу сказать, что она не является правдивой.

– Стартовые матчи чемпионата выявили проблемы, которые требуют решения?

– Мы работаем над всеми аспектами игры. Игрокам, тренерам становиться сильнее. Мы уже прошли адаптацию и будем стараться демонстрировать свой лучший футбол.

– Ваш тренерский штаб усилил Павел Матвийченко. Свежий взгляд на тренировочный процесс начал давать плоды?

– Все, кто причастен к нашему клубу, работают над общей целью заработать очки и добиваться результата.

– Можно говорить о том, что СК Полтава на старте УПЛ оказалась на эмоциональных качелях?

– Мы неплохо провели первую игру с Рухом (1:2), если не брать в счет удаление Шаповалова. Осадок остался. Мы работали в привычном режиме и спокойно готовились к Вересу. Знали, что игра будет сложной. Благодарен нашим футболистам, которые смогли выдержать и одержать историческую победу.

– Победный гол Олега Веремиенко со стороны выглядел домашней заготовкой. Есть в этом доля правды?

– Каждый футболист сделал максимально всё, что от него требовалось в этой ситуации. То, как мы контролировали мяч, подстраивались друг под друга. Мы знали, что Верес пропагандирует агрессивный футбол. Имеет в распоряжении квалифицированных игроков. Нам неудалось в полной мере помешать сопернику сыграть в свой футбол, пытаясь ловить Верес на ошибках.

– Остановка матча из-за тревоги пошла Полтаве на пользу?

– В какой-то мере – да. Мы сами виноваты, что сильно прижались к собственным воротам, позволив Вересу создавать угрозу, начали проигрывать борьбу. Я не могу не согласиться, что после тревоги мы смогли перевести дух и сохранить нужный нам результат.

– В лагере Вереса жаловались на то, что неправильно было ставить матч в 15:30 при высокой температуре. Как вы к этому отнеслись?

– Решение принимают трансляторы. Желания тренеров и команд никто не спрашивает. Конечно, есть разница, когда играешь днем и вечером. Из-за жары сложно играть интенсивно, быстрее двигаться. Состояние поля было не идеальным, но вполне приемлемым. Как известно, условия одинаковы для обеих команд. Я уверен, что от матча к матчу состояние поля будет только улучшаться.

– Вы не остались без поддержки, играя не в Полтаве. Удалось воссоздать домашнюю атмосферу в Кропивницком?

– Немало людей нашли время приехать в рабочий день в другой город. Хотя людей было немного, но поддержка ощущалась. Большая благодарность людям, которые пришли на матч с Вересом. Вы нам очень нужны. Будем стараться демонстрировать хороший футбол, который будет воодушевлять вас поддерживать нас на стадионе.

– Как историческая победа в УПЛ повлияла на атмосферу в лагере СК Полтава?

– Наши футболисты тяжело работают ради результата и смогли убедиться, что наша идея работает и приносит свои дивиденды. Для каждого футболиста и тренера результат важен. Не нужно жить вчерашним днем, а нужно работать более усердно в следующих матчах. Наша команда не будет статистами в УПЛ, а будет стараться навязывать свою игру каждому сопернику.

– Руководство клуба как отреагировало на исторический успех с Вересом?

– Все были рады этой победе, но впереди еще очень много работы. Немного порадовались и начали готовиться к игре с Кудривкой.

– Новичков до закрытия трансферного окна стоит ожидать?

– Разговоры определенные идут. Готовы рассматривать вариант с арендованными. Не буду вдаваться в детали. Если кто-то появится в команде – мы об этом сообщим.

– В завершение. СК Полтава начнет путь в Кубке Украины против любительского клуба Iron. Как вам обновленный формат турнира?

– Я думаю, что это очень хорошая идея с «слепым» жребием. Это дает возможность клубам из любителей и низших лиг сыграть с клубами УПЛ. Я думаю, для них это очень интересно и престижно.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча можно уже в воскресенье, 17 августа, на странице события Кудривка - СК Полтава на Xsport. Начало – в 13:00.

