Мадридский Атлетико объявил о подписании аргентинского нападающего Ювентуса Николаса Гонсалеса. Форвард проведет сезон 2025/2026 в команде Диего Симеоне на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Гонсалес перешел в туринский клуб в 2024 году из Фиорентины. До этого он выступал в немецкой Бундеслиге за Штутгарт.

В прошлом сезоне 27-летний аргентинец сыграл 38 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 24 миллиона евро.

Напомним, в третьем туре Ла Лиги Атлетико не смог обыграть Алавес.