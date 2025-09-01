Специалист по итальянскому футболу Алекс Великих в интервью XSPORT проанализировал летнюю еврокампанию Полесья, которое уступило Фиорентине (0:3, 2:3).

Теперь уже на осенней стадии еврокубков флорентийцы померяются силами с Динамо. Чемпион Украины получит шанс взять реванш за поражение в 1/4 финала Лиги Европы десятилетней давности.

Алекс Великих / Фото - Facebook

– С какими вызовами столкнулся Пиоли во вторую каденцию в Фиорентине?

– Пиоли пришел во второй раз в Фиорентину, но в новом статусе по сравнению с его первым опытом работы в этом клубе. Приход тренера, который выиграл скудетто и имеет международный опыт, должен вдохновить болельщиков и игроков на улучшение турнирных достижений в чемпионате. Но Фиорентина играет также в Лиге Конференций - турнире, в котором она является одним из ветеранов соревнований, турнир этот не является приоритетным для болельщиков, однако в случае негативного результата он бы моментально стал важным.

Стоит отметить, что приход Пиоли в этом сезоне именно в Фиорентину не был прогнозируемым, неожиданная самовольная отставка Палладино после его подтверждения президентом клуба вызвала протестную реакцию болельщиков, и они хотели что-то такое, что бы удовлетворило амбиции, таким тренером многие хотели видеть Сарри, некоторые даже Манчини, но мог прийти и Мотта или Тудор, однако фигура Пиоли в итоге устроила почти всех.

А финансовые вопросы с арабами решил владелец клуба Коммиссо. Также ему и дирекции немедленно пришлось решать вопросы с игроками, прежде всего с основным форвардом Моизе Кином, полузащитниками Гудмундсоном и Фаджоли, вратарем Де Хеа. Все эти вопросы благодаря широкому финансированию владельца удалось решить. Клуб не только подтвердил своих лидеров, но и выполнил просьбу тренера приобрести Джеко и ещё несколько хороших футболистов. Пиоли в кадровом вопросе решил свои проблемы. Но Флоренция - это требовательная публика, которая не удовлетворилась шикарной новой базой клуба, регулярными выступлениями в еврокубках, она хочет видеть «фиалок» в Лиге Чемпионов и будет требовать результаты от тренера и руководства в этом сезоне, не думая о том, что стадион клуба в состоянии реконструкции, которую ведет город, отстающий от темпов и который не захотел в свое время предоставить право владельцу клуба это сделать, а сейчас просит предоставить финансовую помощь городу в этом вопросе...

Не думают болельщики и о жесткой конкуренции в Серии А, а турнир как Лига Конференций отнимет дополнительные силы у команды. Пиоли, имея довольно неплохой состав, нужно будет быстро найти комбинацию игроков основного состава и дать результаты.

– Какие недостатки или наработки подсветили матчи между Полесьем и Фиорентиной?

– Очень интересный футбольный проект строит Буткевич, Полесье - это амбициозный владелец, который любит футбол, знает как строить успешные проекты и который имеет для этого финансовую возможность. Есть тренер, который может строить и развивать. Есть игроки, которым в целом по силам занять третью строчку в УПЛ, но этот состав все равно требует усиления, возможно и заНа счет некоторых качественных легионеров, но таких, которые могли бы играть в быстрый футбол и дать результаты уже за 1-1,5 сезона. Очень хотелось бы, чтобы проект Буткевича вырос в стабильный клуб европейского уровня. Для этого нужно выстраивать систему работы клубной организации уже сейчас так, как будто клуб был бы грандом европейского футбола – академия, где действительно работали бы на рост благодаря передовым методикам подготовки и научного подхода, широкие возможности внутреннего скаутинга и селекции игроков, и ещё нужна структура, которую можно назвать департаментом международного развития – которая даст философию становления и спортивно-экономической брендификации Полесья в Европе. Играя против Фиорентины, мы могли видеть, как быстро учится Полесье – разница между двумя матчами не только в результате, голах, но и в тактическом росте – хорошая, грамотная организация игры полузащиты во втором матче была довольно заметна, тренер сделал работу в этом плане отлично, но не хватило физической свежести и качества игроков второго эшелона. – Итальяно выводил "фиалок" в финал ЛК, Палладино остановился в шаге. Эта команда способна на четвертую попытку покорить третий по рангу евротурнир? – Вопрос выигрыша Лиги Конференции не стоит перед Пиоли, вопрос максимум на этот сезон - попадание в Лигу Чемпионов, вопрос минимум - попадание в Лигу Европы, играть снова в следующем сезоне в Лиге Конференции болельщики не хотят. – В контексте самого Полесья, что может взять полезного Буткевич, чтобы реалии УПЛ не затянули в теплую ванну? – Что касается Полесья, это молодой амбициозный проект с хорошими финансовыми возможностями. Видно, что президент Буткевич любит футбол, даже горит футболом, и это приятно. Но как у любого молодого проекта есть вопросы приобретения опыта - и выступления в еврозмаганиях стали таким моментом – выводы сделаны – дистанции, часы, энергия все это уже будет учтено для следующего выступления Полесья в еврокубках, а это произойдет с таким президентом на все 100%. Здесь даже можно провести параллели между владельцами обоих клубов – любовь к футболу, отеческое отношение к игрокам, постоянное постепенное усиление состава и менеджмента, ставка на амбициозного тренера с позитивным характером. – Можно говорить о том, что для построения команды Ротаню вылет из еврокубков пойдет на пользу? – УПЛ сейчас станет для Полесья основным турниром и его результаты должны расти вместе с требованиями к игрокам Полесья - выигрывать, выигрывать и выигрывать - это на мой взгляд должен вкладывать президент в список требований ежедневной работы футболистов клуба. – Лидеры прошлого сезона Назаренко и Гуцуляк не выглядят ярко. Их положение в клубе под угрозой? – Назаренко во втором матче выглядел довольно неплохо, Гуцуляк старался, но физически не имел сил, это было заметно. В целом оценивать строго индивидуального игрока в таких условиях переездов считаю не совсем объективно. Разницу эти и другие игроки должны показать начиная где-точерез пару-тройку недель

– Как вы относитесь к возможному переходу Алексея в один из итальянских клубов? Трансферное окно вот-вот закроется...

– О Гуцуляке пишут в плане заинтересованности со стороны итальянских клубов, но не думаю, что это игрок, который сейчас в шорт-листах, скорее всего, он мог бы быть тем, кем интересуются, но не сейчас.

Алексей Гуцуляк / Фото - ФК Полесье

– Отсутствие Крушинского стало болезненной потерей для Полесья в этих матчах?

– Крушинский, на мой взгляд, очень интересный игрок, футболист довольно молодой, но имеющий необходимые амбиции, необходимые для карьерного роста. Для Полесья я бы назвал его так: это футболист – образец того, какими должны быть игроки, которые идут играть в проект Буткевича.

– Под ваше описание подходит новичок Влад Велетень, который пришел из Колоса.

– Такому проекту нужны сильные игроки, амбициозные и способные прогрессировать под руководством тренера.

– Стоит ожидать от Полесья борьбу за тройку в УПЛ в дебютном сезоне Ротаня?

– Ротань – это тренер с идеями построения, он будет стремиться выполнить задачу попасть в тройку по результатам сезона. Но такому тренеру должна быть крепкая сильная поддержка спортивного руководителя/директора – человека, который четко сможет показать игрокам, что вектор клуба задает президент, тренер воплощает собственную идею, а игроки отвечают за реализацию, и в этом процессе все в одной лодке отвечают за результат сезона от теперь и до июня.

Руслан Ротань / Фото - ФК Полесье

– Осенью у Фиорентины будет еще одно испытание украинской командой. Динамо в нынешнем состоянии обречено на фиаско?

– Фиорентина в этом сезоне снова встретится с очередным украинским клубом в Лиге Конференции – киевским Динамо. Если использовать понятие близкое новому в еврокубках Полесью, то Динамо, условно говоря, уже такой себе тяжеловес, который вынужденно сбросил вес, чтобы попасть в категорию, где он может сделать разницу.

Играть против Динамо Фиорентине будет трудно. Тем более что для фиалок игра попадает на ответственный отрезок чемпионата... Результат матча может быть вполне в пользу киевлян.

Анализируя Динамо, я бы не стал говорить очень драматично о перспективах клуба и команды, проблемы есть, некоторые почти хронические, но опыт выхода из трудных ситуаций в клубе есть. Всем хотелось бы, чтобы было лучше Динамо, но сейчас нужно стиснуть зубы и взяться за работу. Понимание необходимости действий в клубе, как видно, есть, дальше будем видеть, насколько быстро это понимание перерастет в рост. Но подчеркиваю, Динамо Киев – клуб, который обречен на успех.

