«Атлетико» уступил «Тоттенхэму» в Лондоне, но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В 1/4 финала турнира "матрасники" встретятся с Барселоной
около 1 часа назад
Атлетико обеспечил себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Несмотря на поражение от Тоттенхэма в Лондоне со счетом 2:3, команда Диего Симеоне прошла дальше благодаря разгромной победе (5:2) в первой встрече в Мадриде.
Первая половина игры прошла в равной борьбе, однако хозяевам удалось открыть счет усилиями Рандаля Коло-Муани. Сразу после перерыва Хулиан Альварес восстановил паритет, но вскоре Хави Симонс снова вывел шпор вперед. Атлетико отыгрался во второй раз после точного удара Давида Ганцко. Точку в матче поставил Симонс, который в конце встречи реализовал пенальти и оформил дубль.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Голы: Коло-Муани, 30, Симонс, 52, 90, пен. – Альварес, 47, Ганцко, 75
Первый матч – 2:5
