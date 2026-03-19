Денис Седашев

Атлетико обеспечил себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Несмотря на поражение от Тоттенхэма в Лондоне со счетом 2:3, команда Диего Симеоне прошла дальше благодаря разгромной победе (5:2) в первой встрече в Мадриде.

Первая половина игры прошла в равной борьбе, однако хозяевам удалось открыть счет усилиями Рандаля Коло-Муани. Сразу после перерыва Хулиан Альварес восстановил паритет, но вскоре Хави Симонс снова вывел шпор вперед. Атлетико отыгрался во второй раз после точного удара Давида Ганцко. Точку в матче поставил Симонс, который в конце встречи реализовал пенальти и оформил дубль.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Атлетико встретится с Барселоной.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Тоттенхэм – Атлетико – 3:2

Голы: Коло-Муани, 30, Симонс, 52, 90, пен. – Альварес, 47, Ганцко, 75

Первый матч – 2:5

Ливерпуль разгромил Галатасарай и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.