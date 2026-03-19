Ливерпуль разгромил Галатасарай и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Ливерпуль вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв на Энфилде турецкий Галатасарай.
Счет в середине первого тайма открыл Доминик Собослаи после розыгрыша углового. Перед самым перерывом хозяева имели шанс удвоить преимущество, однако Мохаммед Салах не реализовал пенальти — голкипер гостей Угурджан Чакир парировал удар.
В начале второй половины встречи Ливерпуль окончательно снял вопрос о победителе. В течение короткого отрезка мячи в ворота соперника отправили Юго Экитека, Райан Гравенберх и Мохаммед Салах.
В четвертьфинале турнира Ливерпуль ожидает противостояние с ПСЖ.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Голы: Собослаи, 25, Экитека, 52, Гравенберх, 53, Салах, 62
На 45+4 минуте Салах не реализовал пенальти
