Павел Василенко

Александрия достигла соглашения с Динамо Киев относительно трансфера на постоянной основе полузащитника Дмитрия Кремчанина. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года с опцией продления на год, сообщает пресс-служба александрийцев.

Кремчанин родился 22 марта 2005 года в Чернигове. Выступал за столичное Динамо U19. В составе этой команды выступал в Юношеской Лиге УЕФА. В общей сложности в клубной карьере провел 83 матча, отличившись 45 забитыми голами.

Экс-игрок сборных Украины U17 и U19. Игрок молодежной сборной Украины U20.

В настоящее время Александрия занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка.

В пятом туре чемпионата Украины «горожане» дома сыграют с ЛНЗ. Матч пройдет 12 сентября и начнется в 15:30.