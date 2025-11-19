Во вторник, 18 ноября, в группе E состоялись два поединка 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Испания удержала первое место в группе и гарантировала себе прямую путевку, сыграв вничью с Турцией. Во втором матче Болгария одержала свою первую победу в этом отборе, обыграв Грузию.

Испанцы с первых минут создали преимущество в матче против Турции, но гости отыгрались и даже вышли вперед. Оярсабаль сравнял результат и команда Луиса де ла Фуэнте набрала 16 очков против 13 у турков.

В Софии Болгария активно начала поединок и к середине первого тайма вела 2:0. Грузия смогла сократить отставание только в конце встречи, но на больше сил не хватило. Это первая победа болгар в квалификации.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа E. Последний игровой день

Испания – Турция 2:2 (Ольмо 4, Оярсабаль 62 – Гюль 42, Озджан 54)

Испания быстро открыла счет после точного удара Дани Ольмо. Турция сравняла счет перед перерывом, а во втором тайме даже вышла вперед. Микель Оярсабаль спас для хозяев важное очко на 62-й минуте. Предыдущая встреча этих команд завершилась победой Испании 6:0, но в этот раз турки сумели навязать борьбу.

Болгария – Грузия 2:1 (Русев 10, Крастев 24 – Лочошвили 88)

Болгары уверенно начали игру, забив дважды в первые 25 минут. Грузия создала несколько моментов, но реализовала только один — защитник Лука Лочошвили сократил отставание в конце матча. Хвича Кварацхелия отыграл полный матч, однако повлиять на результат не сумел.