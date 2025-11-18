В шестом туре европейского отбора в группе C определился обладатель еще одной путевки на чемпионат мира от Европы. Шотландия в напряженном домашнем матче вырвала победу над Данией, забив дважды в компенсированное арбитром время. Другая встреча тура — между Белоруссией и Грецией — завершилась без забитых мячей.

Шотландцы создали яркий камбек в концовке, воспользовавшись численным преимуществом после удаления у гостей. Дания дважды возвращалась в игру, однако удержать ничью не смогла.

Параллельно в Залаэгерсеге Белоруссия и Греция провели осторожный матч. Нули на табло закрепили текущее положение обеих команд в нижней части турнирной таблицы.

Квалификация к ЧМ-2026. Группа С. Последний игровой день

Шотландия – Дания 4:2 (Мактомини 3, Шанкленд 78, Тирни 90+3, Маклин 90+8 – Хойлунд 57 пен, Доргу 82)

Удаление: Кристенсен (62)

Матч на Хэмпден Парк начался для хозяев почти идеально — Скотт Мактомини уже на третьей минуте открыл счет. Во втором тайме датчане сравняли с пенальти, который реализовал Расмус Хойлунд. Вскоре Дания осталась в меньшинстве после второго предупреждения Кристенсена.

Несмотря на это, гости еще смогли ответить на гол Лоуренса Шанкленда, который вернул Шотландию вперед. Патрик Доргу на 82-й минуте снова сравнял счет. Но финал стал триумфальным для шотландцев: Тирни забил на 90+3, а Маклин поставил точку на 90+8.

Шотландия завоевала прямую путевку на ЧМ-2026, Дания будет играть в плей-офф отбора.

Белоруссия – Греция 0:0

Венгерская арена приняла домашний матч приверженцев путина. Игра прошла в борьбе, но без результативных моментов. Обе команды ограничились осторожным футболом и минимальным количеством риска возле чужих ворот.

Белоруссия после шести туров набрала два очка и заняла четвертое место. Греция с семью баллами расположилась на третьей позиции.