В шестом туре европейского отбора в группе B определились владельцы прямой путевки и мест в стыковых матчах. Центральным противостоянием тура стал матч в Приштине, где Косово принимало Швейцарию, но хозяева имели только формальные шансы на получение прямой путевки на ЧМ. Игра завершилась вничью, швейцарцы закончили турнир на первом месте, а Косово — на втором.

Другая встреча — между Швецией и Словенией — также закончилась со счетом 1:1. Несмотря на последнее место в группе, шведы все равно попали в плей-офф благодаря результатам в Лиге наций, где в прошлом году они выиграли свою группу.

Словения же закончила отбор на третьем месте и потеряла шансы на участие в финальной части турнира.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа B. Последний игровой день

Косово – Швейцария 1:1 (Муслиа 74 – Варгас 52)

В начале второго тайма Рубен Варгас вывел Швейцарию вперед точным ударом. Косовары ответили на 74-й минуте — Флоран Муслиа восстановил равновесие.

Швейцария набрала 14 очков и заняла первое место в группе B, получив прямую путевку на ЧМ-2026. Косово с 11 баллами финишировало вторым и продолжит борьбу в плей-офф.

Швеция – Словения 1:1 (Лундгрен 87 – Елшник 64)

В поединке в Стокгольме Словения вышла вперед после точного удара Тимми Елшника, но за три минуты до завершения основного времени Маттиас Лундгрен спас для шведов ничью.

Несмотря на последнее место в группе B, Швеция пробилась в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций. Словения завершила отбор третьей и прекратила борьбу за путевку.