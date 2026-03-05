Владимир Кириченко

В матче 29-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле сыграл вничью 2:2 с Ноттингем Форест.

В первом тайме горожане вышли вперед благодаря голу Антуана Семеньо. Сразу после перерыва лесники сравняли счет, а автором гола стал Морган Гиббс-Уайт.

Через несколько минут Манчестер Сити снова вышел вперед благодаря Родри. Команда Витора Перейры не собиралась сдаваться, и Эллиотт Андерсон в конце поединка снова восстановил паритет.

Манчестер Сити набрал 60 очков и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форест находится на 17-й позиции, имея в своем активе 28 очков.

АПЛ. 29-й тур

Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:2

Голы: Семеньо, 31, Родри, 62 – Гиббс-Уайт, 56, Андерсон, 77

В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет против Ньюкасла 7 марта в Кубке Англии. Ноттингем Форест 12 марта проведет поединок с датским Мидтьюлланном в рамках Лиги Европы.

Напомним, Ньюкасл в меньшинстве нанес Каррику первое поражение у руля Манчестер Юнайтед.