Манчестер Сити втратив очки в чемпионате в матче против бывшей команды Зинченко
Горожане остались на втором месте АПЛ
около 2 часов назад
В матче 29-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле сыграл вничью 2:2 с Ноттингем Форест.
В первом тайме горожане вышли вперед благодаря голу Антуана Семеньо. Сразу после перерыва лесники сравняли счет, а автором гола стал Морган Гиббс-Уайт.
Через несколько минут Манчестер Сити снова вышел вперед благодаря Родри. Команда Витора Перейры не собиралась сдаваться, и Эллиотт Андерсон в конце поединка снова восстановил паритет.
Манчестер Сити набрал 60 очков и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форест находится на 17-й позиции, имея в своем активе 28 очков.
АПЛ. 29-й тур
Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:2
Голы: Семеньо, 31, Родри, 62 – Гиббс-Уайт, 56, Андерсон, 77
В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет против Ньюкасла 7 марта в Кубке Англии. Ноттингем Форест 12 марта проведет поединок с датским Мидтьюлланном в рамках Лиги Европы.
Напомним, Ньюкасл в меньшинстве нанес Каррику первое поражение у руля Манчестер Юнайтед.